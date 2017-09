Advocaat over vertrek bij Duivels: “Vertrok niet omdat ik een béétje meer kon verdienen, wel een paar nullen meer”

Dick Advocaat ging in een groot interview met het Nederlandse VI geen enkel onderwerp uit de weg. De Nederlandse trainer geeft toe dat hij in zijn carrière altijd voor het geld koos. “Maar ik ging nooit weg voor een béétje meer, maar voor een paar nullen meer”. Dat de Belgische fans woedend reageerden op zijn vertrek in 2010, daar heeft Advocaat alle begrip voor. Maar toen de KBVB een opvolger voor Marc Wilmots zocht, was Advocaat wel één van de weinigen waarmee gesproken werd. “Dat doen ze niet als je onbetrouwbaar bent”, klinkt het.

“Ja, aan mij kleeft het imago van iemand die de boel achterlaat als hij ergens anders een beetje meer kan verdienen. Eigenlijk is dat ook wel waar, hè. Ik ging alleen nooit voor een béétje meer, maar voor een paar nullen meer. Maar ik heb dat altijd eerlijk verteld bij de clubs of bonden waar ik werkte”, stelde Dick Advocaat openlijk.

“Dat ze in België boos op me waren, snapte ik wel. Ik was er kort bondscoach en ze waren heel tevreden. In de structuur rond die nationale ploeg heb ik veel veranderd, alles professioneler ingericht. Maar toen kwam dat ongelooflijke bod uit Rusland. Ik koos voor het geld, omdat ik vond dat ik het niet kon maken dat te laten lopen”, klinkt het.

“De bond heb ik hoogst persoonlijk gecompenseerd. Het leuke is dan: toen Marc Wilmots werd ontslagen als bondscoach, kregen ze tweehonderd sollicitaties binnen en hebben ze maar met drie man gesproken. Een van die drie was Dick Advocaat. Dan moet je toch wel wat hebben neergezet als ze, na alles wat er is gebeurd, toch weer met je om tafel willen. En de KNVB vroeg me onlangs ook weer bondscoach te worden. Doen ze niet als je bewezen onbetrouwbaar bent, me dunkt.”

Foto: BELGA

“Toen de KNVB mij vorig jaar vroeg assistent te worden van Danny Blind, boden ze een bepaald bedrag. Ik dacht per maand, het bleek per jaar. Niet om arrogant te zijn, het ís een hoop geld, maar in mijn wereld stelt het niks voor. Oké, zei ik, maar dan wil ik er wel een clausule in hebben dat ik kan gaan als zich iets aandient wat ik leuk vind. Hoe kunnen ze me dan verwijten dat ik daarvan later gebruikmaak? Ik vond het alleen vervelend voor Danny die zich echt sterk voor me had gemaakt. Maar op zo’n moment kies ik voor mezelf.”