Opvallend weinig ministers deze week in de Kamer, en dat had zo zijn reden

Verschillende fracties in de Kamer zijn niet te spreken over de vele ministers die deze week in het buitenland zijn. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal de regering vragen om voldoende beschikbaar te zijn.

Vier leden van de federale regering zijn deze week in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN): premier Charles Michel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) is donderdag en vrijdag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel voor een vergadering van de Europese en Aziatische ministers van Economie. En minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is met vakantie in het buitenland. Zij werd tijdens het verlof teruggeroepen vanwege de crisis rond de met Fipronil besmette eieren.

Beklag

In de Kamer kwamen de vele afwezigheden woensdag ter sprake tijdens de conferentie van voorzitters. Een aantal fracties maakte er zijn beklag over dat ze de ministers deze week niet kunnen horen. Kamervoorzitter Bracke zal daarom de regering vragen om voldoende beschikbaar te zijn.

Premier Michel reageert via zijn woordvoerder. “België is enorm geëngageerd om een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad binnen te halen”, zegt Barend Leyts. “Alle leden van de regering voeren hier actief campagne. Intussen waren er alles samen al meer dan honderd formele en informele contacten met regeringsleiders en staatshoofden, naast tientallen side events waar ons land spreekt.”

“Gaan we anders de VN vragen om de algemene vergadering een week te verplaatsen?” zegt Leyts nog.