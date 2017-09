Winnaar Songfestival met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Salvador Sobral, de Portugese winnaar van het Eurovisiesongfestival is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Sobral had al aangekondigd dat het niet goed met hem ging en had zijn carrière al tijdelijk onderbroken.

“Het is geen geheim dat mijn gezondheid fragiel is”, had de zanger begin deze maand al laten weten. “Ik heb een probleem en ik moet genezen. Ik zal beter worden, ik weet alleen niet wanneer”, zo klonk het. Op vrijdag 8 september gaf hij een emotioneel laatste concert voor hij zich zou terugtrekken om aan zijn gezondheid te werken.

Portugese media melden nu dat de toestand van Sobral verergerd is en dat hij met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis, waar hij nu wacht op een harttransplantatie. Er werd tot nog toe geen geschikte donor gevonden, maar de toestand van Sobral blijft dankzij de beademingsmachines in het ziekenhuis stabiel. Zijn hart is echter te zwak om hem nog zonder hulp in leven te houden.