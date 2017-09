AA Gent stoot door na hattrick Milicevic, Zulte Waregem maakt het spannend, ook geplaagd Oostende geplaatst

Alle eersteklassers wonnen op woensdagavond hun wedstrijd in de Croky Cup. Anderlecht begon het tijdperk post-Weiler met een 0-1 zege op het veld van Westerlo, Club Brugge maakte Roeselare in eigen huis met de grond gelijk (1-5) en AA Gent won na een spannende wedstrijd en dankzij een hattrick van Danijel Milicevic met 2-3 van Geel. Het geplaagde KV Oostende zette Union met 3-1 opzij, terwijl Zulte Waregem het spannend maakte tegen amateurclub Club Luik. Daar werd het uiteindelijk ook 2-3. Donderdag wordt er geloot voor de 1/8e finales, na het laatste fluitsignaal in Charleroi - La Louvière.

Danijel Milicevic was de man van de avond bij AA Gent. De Zwitserse Bosniër scoorde een hattrick een loodste Gent met een felbevochten overwinning naar de 1/8e finales van de Croky Cup. Tegen ASV Geel kon Gent gaan rusten met een 0-1 tussenstand, maar in de tweede helft maakte Geel het nog bijzonder spannend in eigen huis. Nelissen wiste na 69 minuten een 1-2 voorsprong uit, maar negen minuten voor affluiten behoedde Danijel Milicevic Gent dus van verlengingen met de 2-3 winning goal. In de slotfase kreeg Geel nog rood, Ahmet Karadayi beging een schwalbe in de zestien van Gent en kreeg een tweede… geel.

Foto: Isosport

Onder nieuwe coach Nicolas Frutos begon Anderlecht aan het tijdperk post-Weiler. Paars-wit begon tegen Westerlo met een opvallende opstelling, met drie achterin en Hamdi Harbaoui in de spits. Toch wervelde paars-wit niet in het Kuipje, al had Anderlecht voor de rust wel de meeste kansen. Ook het balbezit was voor Anderlecht, maar pas na een blunder van Westerlo in de tweede helft kon Henry Onyekuru de 0-1 eindstand vastleggen. Lees hier een uitgebreid verslag!

De streekderby tussen Roeselare en Club Brugge leverde niet de verhoopte spankracht op. Club Brugge kende op geen enkel moment moeite met Roeselare en won met 1-5. Dat was ook al de ruststand. Dennis vierde zijn rentree na een enkelblessure met de 0-1 na vijf minuten, Ruud Vormer zorgde voor de 0-2 na een kwartier. Opnieuw Dennis en Wesley zorgden voor de 0-4 tussenstand, via Brouwers kon Roeselare toch nog milderen tot 1-4 halfweg… In de tweede helft scoorde Club nog een vijfde keer, ditmaal via Vossen. Club Brugge met een 1-5 overwinning dus eenvoudig door naar de volgende ronde, Roeselare is uitgeschakeld. Lees hier een uitgebreid verslag.

Foto: Photo News

KV Oostende stuurde dinsdag verrassend Yves Vanderhaeghe de laan uit. Het bestuur hoopte in deze bekerwedstrijd op een schokeffect, en dat was er ook. In eigen huis won KV Oostende namelijk met 2-0 van Proximus League-club Union. Zinho Gano opende de score in de eerste helft. Hij kopte net voor het halfuur een hoekschop van Franck Berrier binnen aan de eerste paal. Na een kopbaldoelpunt van Knowledge Musona milderde Union via Bertjens nog tot 2-1, maar Oostende legde in het absolute slot de 3-1 eindstand vast via Musona.

Foto: Photo News

Zulte Waregem had het niet onder de markt tegen Club Luik uit de tweede amateurliga. Essevee opende de score via Saponjic na 23 minuten, maar drie minuten later stond de amateurclub alweer op gelijke hoogte. 1-1 was ook meteen de ruststand. Na de rust kwam Zulte Waregem opnieuw op voorsprong na een penaltygoal van Nil De Pauw...

52' GOAL 1-2! De Pauw versiert een penalty en zet de elfmeter zelf om #fclzwa pic.twitter.com/TlKoEaXueL — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) September 20, 2017

Club Luik gaf echter niet op. Na 66 minuten knalde Luik-speler Dethier de 2-2 in het dak van het doel voorbij een kanslozedoelman Bostyn. Toch bekert Zulte Waregem verder, in een rommelige fase zette De Pauw een tweede penalty in twee tijden om. Club Luik-speler Ruben Corstjens kreeg in diezelfde fase ook een rode kaart. Zo werkte Club Luik de match met tien af, 2-3 was de eindstand.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Racing Genk deed het met het kleinste verschil op het veld van Cercle Brugge. De Verenging zit in een dipje in de Proximus League en boekte een 0 op 6, ook tegen Genk liep het niet zoals verhoopt. Na 18 minuten kwamen de Limburgers op een 0-1 voorsprong, na een heerlijke goal van de Spanjaard Alejandro Pozuelo.

Na de rust zocht Cercle de gelijkmaker maar Genk bleef op de loer liggen. De opgerukte Aidoo kopte zelfs tegen de lat. Vukovic hield zijn ploeg recht toen hij een schot van Mercier knap in corner bokste. Ook Van Damme hield Cercle in koers na geklungel van Taravel en de doelman bewees dat hij na zijn ziekte nog niks van zijn kwaliteiten heeft ingeboet. Een schot van de kwieke Benson tikte hij in corner.

Cercle drukte nog wel, Omolo claimde zelfs even een strafschop na een foutje van de ingevallen Malinovsky, en Vukovic had nog moeite met een schot van Tormin, maar de Genkse voorsprong liep geen groot gevaar meer.

Foto: BELGA

Beerschot-Wilrijk kon niet verrassen op het veld van Lokeren. De Oost-Vlamingen wonnen met 2-0 na twee doelpunten van Steve De Ridder na twee foutjes in de verdediging. Meer dan 1.000 meegereisde Beerschot-fans zorgden mee voor een goeie sfeer op Daknam, maar dat kon de thuisploeg niet helpen. Beerschot had het meeste balbezit, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Placca miste oog in oog met Davino Verhulst, Hernan Losada krulde het leer naast de paal.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Opvallend bij KV Mechelen: Anthony Moris werd verwacht onder de lat, maar toch stond Colin Coosemans in doel. De reden? Een administratief probleem. Hij stond te laat op de spelerslijst. Maar KV Mechelen kende weinig moeite met Bocholt uit de tweede amateurliga. De Maneblussers wonnen met duidelijke 3-0 cijfers in eigen huis. Uros Vitas opende de score na 20 minuten, Hassan Bandé verdubbelde nog voor de rust de score voor KV Mechelen. Hij duwde een afgeweerde vrije trap van Rob Schoofs voorbij Bocholt-doelman Wertelaers.

Bocholt kreeg wel kansen via Bongiorno en Odutayo, maar scoren lukte niet voor de amateurclub. In de tweede helft nam Tim Matthys alle twijfels weg, na een voorzet van Ganvoula knalde Matthys de bal binnen: 3-0 en KV Mechelen naar de 1/8e finales.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren maakte het zichzelf nodeloos moeilijk op het veld van Lommel. De Waaslanders kwamen al na twee minuten op achterstand tegen de club uit 1e amateurs, Laurens Vermijl werkte de blitzstart af met een mooie goal: 1-0 voor Lommel. Waasland-Beveren ging echter snel op en over Lommel: na vijf minuten knalde Tuur Dierckx de 1-1 in de winkelhaak, na acht minuten spelen stond het zelfs al 1-2 via Camacho.

Waasland-Beveren werkte de gehele tweede helft echter af met tien man na een rode kaart voor Anderlecht-huurling Kiese Thelin, die zich revancheerde na een fout van de Lommelse kapitein. Ook met tien tegen elf won Beveren echter, al verloor het ook nog doelman Davy Roef met een blessure.

Kiese Thelin krijgt rood. Foto: Dick Demey

Davy Roef blesseert zich bij Waasland-Beveren. Foto: BELGA

Eupen voorkwam een blamage op eigen veld. Tegen Rupel Boom (2e amateurliga) keken de Oostkantonners namelijk al na een halfuur tegen een 0-2 achterstand aan. Ere wie ere toekomt: Andy Van Hoof opende na 4 minuten de score met een mooie knal voorbij Niasse, na 28 minuten verdubbelde Yannick Put de score voor Rupel Boom. Toch kon Eupen nog met een 2-2 stand de rust in: Verdier en Schouterden (met een beauty) scoorden. In de tweede helft toonde Mbaye Leye zich opnieuw van levensbelang voor Eupen, hij maakte vanop vrije trap de 3-2 winning goal.

Foto: BELGA

In het duel tussen Moeskroen en Tubeke trok de thuisploeg aan het langste eind. Na 28 minuten maakte Liverpool-huurling Taiwo al de 1-0 voor Moeskroen, Club Brugge-huurling Dorin Rotariu scoorde daarna nog tweemaal, goed voor de 3-1 eindstand. Tussendoor had Vidémont de eerredder gescoord voor Tubeke.