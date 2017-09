Buren nieuw oefencomplex KAA Gent klagen over zware voet spelers

De spelersbus van AA Gent rijdt voorbeeldig de François Van Impelaan in, maar klaarblijkelijk doen niet alle spelers in hun snelle wagens dat even netjes. Foto: fvv

Gent / Oostakker - Niet alle KAA Gent-spelers houden zich steeds aan de verkeersregels. Buren van het nieuwe oefencomplex in Oostakker klagen over overdreven snelheid. Met posters en reprimandes van Hein Van Haezebrouck doet de club daar iets aan.

Een oefencomplex poot je niet zomaar neer in een woonwijk. Dat weet ook KAA Gent, dat deze zomer aan de Wolfputsite een nieuwe trainingscentrum opende en daarover geregeld contact heeft met de buurt. Vorige week kregen 125 omwonenden een rondleiding van trainer Hein Van Haezebrouck. Natuurlijk waren ze gecharmeerd, maar er waren ook kritische opmerkingen.

Snelle wagens

De opvallendste ging over het rijgedrag van de Buffalo’s in de Francois Van Impelaan, de straat waarlangs de spelers het oefencomplex oprijden en waar een snelheidslimiet geldt van 50 kilometer per uur. “Volgens de omwonenden duwen sommige spelers het gaspedaal geregeld wat dieper in. En dat terwijl daar heel wat gezinnen met kinderen wonen”, zegt Johan Dhaene, voor de Gentse politie aanwezig tijdens de infosessie.

KAA Gent wil absoluut niet dat ongevallen gebeuren en nam al vóór de buurtvergadering maatregelen. “De trainer hamert er geregeld op en in heel het complex hangen posters die waarschuwen dat er wordt geflitst en dat er respect moet zijn voor de buurt en de kinderen. Het zijn allemaal jonge gasten die rondrijden met niet alledaagse wagens. We moeten ze een beetje in de gaten houden”, zegt Dirk Piens, veiligheidsdirecteur van KAA Gent.

Tussen de palen

De buren zouden ook graag hebben dat de voetballers tijdens de training wat meer tussen de palen schieten. Als een bal naast gaat, knalt hij tegen een afsluiting en dat veroorzaakt geluidsoverlast. Ook hier belooft KAA Gent snel een oplossing. “We gaan een groot net spannen”, zegt Dirk Piens. “Bovendien worden de beschadigingen aan het wegdek in de François Van Impelaan, ontstaan tijdens de bouw van het complex, hersteld en hebben we al een tuinarchitect aangesproken om van de omheining een groenscherm te maken.”

Er zijn ook parkeerproblemen in de nabijgelegen Eikstraat, maar die problematiek valt volgens KAA Gent buiten haar bevoegdheid. “De Stad beloofde dat aan te pakken”, zegt de club.

Ondanks alles loven de meeste buurtbewoners de aanpak van KAA Gent. “Je weet dat er wat overlast is bij de bouw van zo’n groot complex, maar dat neem je erbij en je stelt je verdraagzaam op”, zegt Ian Hollevoet. “De club heeft ons altijd goed geïnformeerd en zich constructief opgesteld. Vanop mijn balkon kan ik nu de trainingen volgen. Ik ben geen fervent voetballiefhebber, maar heb in mijn achtertuin liever een trainingscomplex dan een woonwijk.”