Maandag start aan de KU Leuven het nieuwe academiejaar. Opvallend: op de banken in de aula zal ook een 15-jarige jongen plaatsnemen.

Dat iemand zo jong al met een universitaire opleiding begint, is volgens experts uitzonderlijk. In die mate zelfs dat het digitale inschrijvingssysteem van de KU Leuven een waarschuwingsmelding gaf na ingave van zijn geboortejaar, namelijk 2002, omdat het zich afvroeg of het geen fout was.