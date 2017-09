Belgenfeestje bij Chelsea: Hazard dirigeert, Musonda scoort zijn eerste en Batshuayi maakt een hattrick

In zijn eerste wedstrijd als basisspeler van Chelsea heeft Charly Musonda Jr. coach Antonio Conté meteen bedankt voor het vertrouwen met een eerste doelpunt . De belofteninternational legde de 3-0 tegen de touwen en was daar dolgelukkig mee. Michy Batshuayi maakte er zelfs drie, waarvan twee na een assist van Eden Hazard. Chelsea won in de Carabao Cup met 5-1 van Nottingham Forest.

De hele voorlinie van Chelsea in de Engelse League Cup kleurde Belgisch. Musonda stond een eerste keer in de basis en ook Eden Hazard en Michy Batshuayi waren van de partij. Thibaut Courtois kreeg rust. Batshuayi maakte na twintig minuten de 2-0 op aangeven van Hazard, en net voor de rust was het de beurt aan Musonda voor de 3-0.

Kort na de pauze pakte Hazard uit met een heerlijke actie, waarbij hij vier tegenstanders in de wind zette. Hij bediende opnieuw Batshuayi, die er 4-0 van maakte. De spits kreeg er maar niet genoeg van en zette ook de 5-0 op het bord. Tendayi Darikwa scoorde nog tegen in het slot. Na de match ontspon er zich alweer een leuke discussie tussen Michy Batshuayi en EA Sports. Eerder was de Rode Duivel niet tevreden met zijn rating.

Man United ontving thuis Burton, maar zowel Romelu Lukaku als Marouane Fellaini mochten zich sparen. Het werd 4-1. Bij Everton, dat Sunderland over de vloer kreeg, zat Kevin Mirallas zelfs niet in de selectie. Everton haalde het met 3-0 en ontmoet in de volgende ronde Chelsea. Ook in West Brom tegen Manchester City kregen landgenoten Nacer Chadli en Kevin De Bruyne rust, Vincent Kompany herstelt nog van een blessure. De Citizens wonnen met 1-2.