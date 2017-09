Herman Brusselmans noemde Anouk een blonde del. Raad eens wie er woensdagavond plots achter hem stond?

Een tijdje geleden werd de Nederlandse zangeres Anouk in een column van Herman Brusselmans omschreven als een “blonde del die weigert de pil te slikken”. Ondanks de controversiële uitspraak wilde de zangeres toch graag langskomen in het programma ‘Van Gils en Gasten’, dat naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de schrijver was omgedoopt tot ‘Van Gils & Brusselmans’.

Alleen was Brusselmans niet op de hoogte van haar komst. Toen de schrijver geconfronteerd werd met de uitspraken die hij over de zangeres had gedaan, werd hij plots tot zijn grote verrassing gezoend door Anouk.

Eenmaal aan tafel met Lieven en Herman vertelde Anouk over de uitspraken van Brusselmans: “Ik voelde me niet aangesproken. Het was een pure provocatie. Ik heb het moeilijk met mensen die het overal moeilijk mee hebben. Het enige lastige was dat ook mijn kinderen het zien. Voor hen is het niet fijn om over hun mama hun flamoes te lezen.” Schrijfster Lize Spit vulde de zangeres aan: “Eigenlijk doe je er niet toe als Brusselmans je nog niet beledigd heeft.”