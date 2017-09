Nieuw voor Telenet-klanten: wat je in de winkel koopt, bepaalt welke reclame je op tv te zien krijgt

Telenet-klanten krijgen al een paar maanden gepersonaliseerde reclamespotjes op maat te zien op basis van hun koop- en surfgedrag. De spotjes zijn te zien op de zenders Vier, Vijf en Zes.

Wie bijvoorbeeld babyproducten koopt of vaak surft op sites van babywinkels, heeft veel kans dat tijdens de reclameblokken een spot over babyvoeding passeert. Deze informatie haalt Telenet niet alleen uit de sporen die we online achterlaten; het bedrijf krijgt ook data van klantenkaarten. Nieuwe Telenet-klanten moeten wel expliciet toestemming geven dat hij smart ads te zien wil krijgen.

