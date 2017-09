Kinesist vrijgesproken: “Aanranding” hoort bij therapie

Kortrijk / Izegem - Een 48-jarige kinesist uit Izegem is in beroep vrijgesproken voor de aanranding van een ­patiënt. Een 21-jarige studente stapte naar de politie nadat ze bij Koen M. “aangerand werd”.

De vrouw ging bij hem te ­rade met pijn aan de nek, maar de man betastte haar tijdens de behandeling tussen de benen. Op 28 augustus volgde een klacht van een tweede vrouw. Zelf beweert de man dat hij aetiopathie gebruikte. Dat is een verzamelnaam voor technieken die je emotionele, mentale en spirituele lichaam weer in evenwicht brengen. De rechter in Kortrijk veroordeelde de man tot een jaar met uitstel. M. verdedigde zich bij monde van zijn advocaat Jef Vermassen en legde ook tal van cursussen en boeken neer die zijn handelingen moesten rechtvaardigen. Het hof volgde de man in zijn stelling en sprak hem vrij.