De scheve situatie bij Anderlecht blijft bestaan: fans massaal achter Frutos, bestuur kan (nog) niet overtuigd zijn

Hoe lang zou het geleden zijn dat een Anderlecht-coach na een moeizame zege op het veld van de hekkensluiter in tweede klasse minutenlang werd toegezongen? Het was opvallend hoe clement de Anderlecht-fans in Westerlo waren voor hun ploeg en voor interim-coach Nicolas Frutos, zeker met de kritische behandeling van René Weiler in het achterhoofd...

Een Argentijnse vlag in het bezoekersvak, aanmoedigingen bij een verkeerde pass, steunbetuigingen aan de coach voor, tijdens én na de wedstrijd. Het is duidelijk dat met het ontslag van Weiler en de aanstelling van Frutos de druk van de ketel is bij Anderlecht: de fans die Weiler naar de uitgang droegen, hebben zich massaal achter hun voormalige publiekslieveling geschaard.

Nochtans was het spel van paars-wit in het Kuipje niet om over naar huis te schrijven. Natuurlijk heeft Frutos gelijk als hij zegt dat je “op 24 uur geen grote wijzigingen” kan doorvoeren. “We hebben gisteren gewerkt op een plan, dat de spelers correct hebben uitgevoerd. Het klopt dat we vandaag weinig grote kansen hebben versierd, maar ik zag wel veel inzet en ben tevreden over het resultaat. Om mijn idee uit te voeren, moeten we op de basis die we vandaag legden nu ook de tegenstander pijn leren doen.”

Gedurfde keuzes

En het moet gezegd: de Argentijn durfde wel. Tegen de wens van het bestuur in het vertrouwen behouden in Frank Boeckx. Nieuwkomer Josué Sa zijn eerste basisplaats geven in een driemansverdediging, terwijl het Club Brugge van Leko toch bewees dat dat geen vanzelfsprekend systeem is. En met de basisplaats voor Kums (centraal op het middenveld!) en Onyekuru duidelijk maken dat hij geen doorslagje van zijn ex-baas is. Dat zijn gedurfde ingrepen.

Niet dat het leidde tot veel beterschap op het veld: natuurlijk domineerden de Brusselaars het balbezit. Maar Westerlo kwam er (té) vaak razend gevaarlijk uit op de counter, het evenwicht op het middenveld was ver zoek. Frutos: “Kums en Dendoncker hadden het héél moeilijk in de eerste 20 minuten. Ze gingen op hetzelfde moment diep, en dan bleven ze weer op hetzelfde moment hangen.”

Foto: Photo News

Dat maakt dat de zege in Westerlo niét de grote ommekeer betekende waar sommige Anderlecht-fans misschien wel op gehoopt hadden: het spel bleef ook in de nieuwe veldbezetting stroef. Frutos heeft naar eigen zeggen “nu drie dagen om iets nieuws toe te voegen aan ons spel.” Reken er dan ook niet op dat Anderlecht ook in Beveren in een 3-4-3 aan de basis komt, Frutos liet al weten zijn systeem “aan te zullen passen aan de beschikbare spelers. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen in onze volgende wedstrijd.”

Het is dan ook eenvoudigweg nog te vroeg om Frutos te beoordelen. Deze conclusie kan wél al: Anderlecht is als geheel blij dat het de zure situatie rond René Weiler achter zich kan laten. De toekomst is echter nog geheel onzeker. Het Anderlecht-bestuur was en is niet geneigd om Frutos een kans te geven als hoofdcoach, en zal op basis van deze moeizame zege niet bepaald van mening veranderd zijn. Dat haalt de Argentijn echter niet uit zijn mentale evenwicht: met de woorden “Ik wacht al lang op deze kans” is duidelijk dat de Goleador aast op méér dan vier wedstrijden als grand chef. Achter de schermen wist iedereen dat dat enkel kon als paars-wit onder Frutos plots als een tierelier ging draaien. Dan zal het in het drieluik Beveren-Celtic-Standard toch véél beter moeten.