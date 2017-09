Piloten stellen Ryanair ultimatum voor betere werkvoorwaarden: “Anders volgen er acties”

Piloten uit 17 luchthavens, waaronder Charleroi en Zaventem, hebben in een brief de directie van Ryanair een ultimatum gesteld voor betere werkvoorwaarden. Als ze tegen vrijdag niet akkoord gaat, volgen acties, klinkt het.

Piloten uit zeventien luchthavens, waaronder Charleroi en Zaventem, hebben in een brief de ­directie van Ryanair een ultimatum gesteld voor betere werkvoorwaarden. Als ze tegen vrijdag niet akkoord gaat, volgen acties, klinkt het. CEO Michael O’Leary biedt het personeel nu een bonus tot 12.000 euro als ze afzien van tien vakantiedagen en zeker nog een jaar bij de maatschappij blijven. De briefschrijvers weigeren dat.

Opvallend is dat de brief niet met namen van vertegenwoordigers is ondertekend en dat geëist wordt dat iemand in hun plaats onderhandelt. Dat kan erop wijzen dat de brief mee is opgesteld door vakbonden. Die hebben nog geen voet aan de grond binnen het bedrijf. Het blijft daarom moeilijk in te schatten of het effectief tot acties komt als Ryanair niet ­ingaat op de eisen.

