Niemand kan geloven dat burgemeester er niet meer is. “Hij zei dat hij het ziekenhuis binnen en buiten zou gaan”

Anzegem -

Een routine-ingreep omdat hij last had van lichte hartritmestoornissen. Niets om je zorgen over te maken, dacht Claude Van Marcke (48), de burgemeester van Anzegem. Toch is hij door complicaties in coma beland en gisteravond onverwacht over­leden. “We zijn verbijsterd”, reageert het gemeentebestuur. “Hij zei dat hij het ziekenhuis even binnen en buiten zou gaan.”