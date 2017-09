REACTIES. Opluchting bij Anderlecht: “Alleen zo konden we bizarre week vergeten”

Anderlecht ging in de Croky Cup met 0-1 winnen op het veld van Westerlo. Helemaal overtuigen deed het niet, maar het speelde wel met aanvallende intenties. Dat het nog niet helemaal liep zoals gewenst, vond men in het Brussels kamp normaal. “Op één dag tijd kan je een nieuw systeem niet perfect uitvoeren.”

Matchwinnaar Henry Onyekuru trof alweer raak voor de Brusselaars en trapte zijn ploeg zo naar de volgende ronde in de beker. “Het is een belangrijke zege”, opende de Nigeriaan. “We moesten winnen en het is goed om vertrouwen te tanken. Ik ben zeer blij.” Onyekuru kreeg ook de trofee voor Man van de Match. “Dat maakt me gelukkig, maar ik kan dat niet alleen. Ik moet mijn ploegmaats en de technische staf bedankten. Wat Frutos van me vroeg ? Niets speciaals. Hij zei: ‘Speel je spel en dan komt het goed. Verlies je de bal. Geen probleem, zak in en vecht.’ Mijn positie vandaag was iets anders, maar ik ben blij dat ik mocht starten.”

Van Hout: “Waren goed voorbereid”

Doelman Kristof Van Hout moest Anderlecht enkele keren van een doelpunt houden en deed dat met verve. Zijn netten ongeschonden houden lukte echter niet. “Het enige dat telt is winnen”, trapte de boomlange doelman een open deur in. “Dat is vandaag niet gelukt. Nochtans stonden we goed, maar als je ziet welke goal we weggeven is dat heel jammer. De bal komt ertussen en is toch te kort gespeeld. Dat is geluk voor Anderlecht en pech voor ons.” De goalie van Westerlo liet ook zijn licht schijnen op het spel van de tegenstander. “Ze zijn naar hier gekomen met een duidelijk plan om vooruit te voetballen. We waren er echter klaar voor en hadden ons goed voorbereid. We gaven niet veel weg, maar deden te weinig met de kleine momenten die we hadden. Spijtig.”

Harbaoui stuit op Van Hout. In de rebound zal Onyekuru wel scoren. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Boeckx: “Logisch dat het niet perfect liep”

Zijn collega Frank Boeckx hield zijn netten ongeschonden, al was hij vooral blij met de zege. “Dat was het voornaamste, zeker gezien de omstandigheden”, klonk het voor de televisiecamera’s. “We hadden weinig voorbereiding op deze wedstrijd. Zo hanteerden we een ander systeem, maar op één dag krijg je dat er niet helemaal ingesleept. We wilden aanvallend gericht voetbal brengen met veel flankwissels. Dat het nog niet perfect liep is logisch.” De landskampioen kende een paar hectische dagen, met het vertrek van Weiler. “Het was een bizarre week die we enkel konden vergeten met winst vandaag. Het bleef opletten geblazen voor de twee spitsen van Westerlo. Een belangrijke redding? Daarvoor sta ik er. Dat is moeilijk in zo’n wedstrijd. Je weet dat er maar één kans komt, maar die moet je wel tegenhouden.”

Boekcx is goedgeluimd na de zege. Foto: Photo News

De Ceulaer: “Waarom speelde hij die bal daar terug?

Benjamin De Ceulaer speelde een sterke match, maar bleef met lege handen achter en reageerde ontgoocheld. “Het is heel jammer. Anderlecht had dan wel het overzicht qua balbezit, maar we kwamen er een paar keer goed uit en konden zo gevaarlijk zijn. Dat we het dan zo moeten weggeven is zuur”, aldus de aanvaller. Die begreep de actie van ploegmaat Oto’o niet goed. “Waarom speel je die bal daar terug? Schiet die naar voor, dat kan geen kwaad. In zo’n situatie weet je dat dat kan gebeuren.” De Ceulaer zelf woog op de paars-witte defensie en zorgde voor dreiging. “Ik voelde me goed vandaag. Dat de coach me alsnog naar de kant haalde? Dat was met het oog op zondag.”