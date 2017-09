Eindelijk duidelijkheid over pensioen voor 50-plussers, N-VA delft onderspit

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine schenkt eindelijk klare wijn over de 50-plussers. Zij zullen geen pensioen verliezen als ze langer dan een jaar werkloos zijn. “Die beslissing is definitief”, zegt Bacquelaine. N-VA, die zich als enige partij wilde houden aan wat de regering twee ­maanden geleden besliste, legt zich neer bij de feiten. “Maar het blijft een slecht signaal, waar we later ­zeker nog op terugkomen.”

Na weken van complete verwarring heeft de oppositie een helder antwoord gekregen over de pensioenberekening van werkloze 50-plussers. Daar waar premier Charles Michel (MR) na het kernkabinet van donderdag nog de ­mogelijkheid liet aan N-VA en CD&V om elk hun eigen interpretatie te geven van het akkoord, zette minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gisteren de puntjes op de i. “De kern heeft vorige week beslist dat er een uitzondering blijft voor vijftigplussers. Die beslissing staat zo in het Koninklijk Besluit en daar komen we niet meer op terug.”

Eind juli had de regering de uitzondering voor vijftigplussers laten varen. Oud-minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had dat kort daarna ook zo gecommuniceerd. Maar nadat zijn voorzitster Gwendolyn Rutten begin september in De Zevende Dag plots het omgekeerde beweerde, moest hij samen met MR en CD&V zijn kar keren. “De regering heeft vorige week inderdaad anders beslist. Dat is vrij uitzonderlijk, en ik geef toe dat de communicatie de afgelopen weken niet van de beste was”, zei Van Quickenborne gisteren in de speciaal bijeengeroepen Kamercommissie.

Eerst nog strijdbaar

N-VA, die zich na de bocht van de regeringspartners als enige wilde houden aan de beslissing van eind juli, en zich eind vorige week bij monde van partijvoorzitter Bart De Wever nog erg strijdbaar toonde, legt zich nu ook neer bij de beslissing. “Het was 3 tegen 1”, zegt pensioenspecialist Jan Spooren. “We hebben hier onze wil niet kunnen doordrukken. Maar ook dat is politiek.”

Dat betekent nog niet dat N-VA hier nooit meer op terugkomt. “Wij blijven het een slecht signaal vinden dat mensen die langdurig werkloos zijn even veel pensioen krijgen. Van zodra we de adviezen ge­kregen hebben van de Nationale Arbeidsraad en de gewesten over de activering van de vijftig­plussers, gaan we dit opnieuw bekijken.”

Troefkaart

N-VA is van plan om ten laatste bij de begrotingscontrole van maart 2018 de discussie weer aan te zwengelen. Spooren geeft aan dat zijn partij daar nog een troefkaart heeft. “Minister Bacquelaine was dan wel over de uitzondering, hij heeft nog niet gezegd waar hij het geld zal halen dat tegenover deze maatregel stond.” Maar zowel binnen CD&V, Open VLD als MR klinkt het dat Bacquelaine voor die 20 miljoen euro een andere oplossing zal vinden en dat er deze legislatuur niet meer zal worden gesleuteld aan de beslissing. “Uiteraard is ook een Koninklijk Besluit niet eeuwigdurend”, zegt Van Quickenborne. “Maar om het te veranderen moet je wel met vier regeringspartners zijn.”