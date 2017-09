Opmerkelijk voorstel op tafel: eersteklassers willen verbod op onderling spelers verhuren

De eersteklassers buigen zich over een voorstel om het huren en verhuren van spelers te verbieden binnen de Jupiler Pro League. Dat is opmerkelijk omdat uitgerekend dit seizoen een recordaantal van vijftig huurlingen in 1A actief is. Zestien van hen werden gehuurd van een andere eersteklasser.

“Als het verbod er komt, zal een club voor elke speler moeten kiezen: zelf gebruiken of verkopen”, zegt Pierre François, de CEO van de Pro League. “We spiegelen ons aan het voornemen van de nieuwe UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om de kernen van de topclubs kleiner te maken en er meer ruimte in te voorzien voor eigen jeugdspelers.”

De UEFA wil met de beperking van de kernen vooral de handel in huurspelers aanpakken. Zoals eerder in deze krant al gemeld maken onder meer Chelsea en Manchester City van het kopen, verhuren en verkopen van spelers een handeltje zonder dat de spelers uitzicht hebben voor de eerste ploeg te voetballen.

In België zijn we nog niet zo ver, maar veroorzaakte de verhuur van Sander Coopman van Club Brugge aan Zulte Waregem wel ophef. In de overeenkomst is een clausule opgenomen waarin Essevee een “bijkomende vergoeding” moet betalen als het Coopman wil opstellen tegen Club. Sinds de affaire rond Thibaut Courtois in de halve finale tussen Atlético en Chelsea in 2014 verbiedt de FIFA zulke constructies. Als huren wordt afgeschaft, verdwijnt meteen ook dat probleem.

Compromis

Als mogelijke compromisoplossing zou verhuren aan clubs in lagere ­afdeling nog wel mogelijk zijn. Het verhuren of “ter beschikking stellen” van profvoetballers is er immers ooit gekomen om jonge talenten ervaring te laten opdoen in een eerste ploeg.

Deze zomer was er een stijging van dertig procent van het aantal huurlingen in eerste klasse. Opvallend is dat clubs die veel huren – Zulte Waregem, STVV, Antwerp, Moeskroen – het merkbaar beter doen dan clubs die niemand huren – Oostende en Lokeren.