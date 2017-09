Clubs die vaker spelers huren, doen het beter dan clubs die het niet doen

Een recordaantal van vijftig huurlingen speelt dit seizoen in de Jupiler Pro League. Opmerkelijk is dat clubs die vaker spelers huren – Zulte Waregem, STVV, Moeskroen, Antwerp – het een pak beter doen dan clubs die er principieel niet aan mee doen (KV Oostende, Lokeren). Is de huurmarkt de snelste weg naar succes in de Jupiler Pro League geworden?