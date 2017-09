Assistent Anderlecht verrast met uitspraken over Weiler: “Hij is niet zelf opgestapt”

René Weiler is weg bij Anderlecht, maar zijn twee assistenten Thomas Binggeli en David Sesa zijn nog altijd bij de club. Vooral om financiële redenen, want als zij mee opstappen krijgen ze geen ontslagvergoeding. Sesa gaf gisteren een interview aan de Zwitserse krant Blick met enkele opmerkelijke uitspraken. “De meeste spelers zijn gechoqueerd dat Weiler hier niet meer is”, aldus Sesa.

“Sportief gezien is dat ontslag echt onbegrijpelijk. Kampioen, kwartfinale van de Europa League, Supercup, Trainer van het Jaar, nu in de Champions League… Heb je gezien hoe goed we het deden met tien man tegen Bayern? René is trouwens niet zelf opgestapt. Maar het is wel een feit dat bepaalde media alles gedaan hebben om hem kapot te maken. Blijkbaar werkt dat zo in België. Hoe het nu verder moet met mij en Binggeli? Dat weten we niet goed. We respecteren ons contract.”

Boeckx legt schuld voor vertrek bij spelers zelf Frank Boeckx stond tegen Westerlo een beetje verrassend in doel. “Of ik nu definitief eerste keeper ben, weet ik niet”, aldus de doelman. “Het valt toch op dat Frutos niet zoveel heeft veranderd en dat impliceert toch dat René Weiler hier goed werk leverde. Wij als spelers moeten ook de hand in eigen boezem durven steken, want we hadden op het terrein meer moeten doen om Weiler buiten schot te houden.”

“Het was door onze tegenvallende resultaten – die van de spelers – dat de fans begonnen te fluiten. We zijn met de spelersraad nog wel gaan pleiten bij het bestuur voor Weiler, maar toen was hij al weg op het oefencomplex. Natuurlijk zijn er een aantal jongens blij met de nieuwe kansen, maar velen stonden ook nog achter Weiler, hoor. Maar goed, ik stuurde hem een sms’je om afscheid te nemen en nu moeten we presteren voor de nieuwe coach. Frutos leverde meteen goed werk en liet ons vertrouwen opdoen met veel balbezit.”