Frank Vercauteren zegt niet ‘neen’ tegen KV Oostende

Oostende spreekt voorlopig nog niet met andere trainers, maar is natuurlijk zijn huiswerk al aan het maken, want er kwamen al veel kandidaturen binnen. Zo is ondertussen van Frank Vercauteren geweten dat hij de job bij KVO wel zou zien zitten en dat hij van het geciteerde trio Leekens-Daum-Vercauteren ook het best in het profiel past.

Een andere naam die valt bij de kustploeg is die van Aleksandar ­Jankovic. De Serviër slaagde weliswaar niet bij Standard, maar daarvoor maakte hij wel een goeie beurt bij KV Mechelen en hij is vrij. Dat is redelijk cruciaal, want pakweg Mazzu of Rednic weghalen bij hun club is zelfs voor Marc Coucke niet zo evident.