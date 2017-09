Spaanse premier roept Catalanen op om “escalatie van radicalisme en ongehoorzaamheid” te stoppen

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft zich woensdag tijdens een televisietoespraak rechtstreeks tot de Catalaanse leiders gericht. “Stop voor eens en altijd met deze escalatie van radicalisme en ongehoorzaamheid.” Woensdagavond trokken opnieuw duizenden betogers door de straten van Barcelona om te protesteren tegen de arrestaties van een tiental Catalaanse leiders eerder op de dag.

“Het is tijd om erger te voorkomen”, waarschuwde premier Rajoy, enkele uren nadat veertien leden van de regionale overheid in Catalonië waren opgepakt. Die arrestaties brachten duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de Spaanse overheid en politie. Het referendum is volgens de Spaanse eerste minister, die de televisieboodschap opnam in zijn officiële ambtswoning in Madrid, een “hersenschim”. “Dit referendum kan niet plaatsvinden, het was nooit legaal, noch legitiem.”

Rond 19 uur was er sprake van bijna 10.000 betogers in de straten van het centrum van Barcelona. Omstreeks 2 uur ’s nachts waren er volgens de lokale openbare omroep nog steeds duizenden mensen aan het protesteren, maar was de politie wel bezig met het uiteendrijven van de demonstranten.

De voorzitter van de onafhankelijkheidsbeweging ANC klom rond middernacht op een geparkeerde wagen en riep op tot een “permanente mobilisatie” tot alle gearresteerden opnieuw worden vrijgelaten, meldt Cadena Ser, de grootste radio-omroep van het land, op Twitter.

Woensdagavond trokken opnieuw duizenden betogers door de straten van Barcelona. Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE