Franse voetballer (31) brengt “romantiek” in het leven van Pamela Anderson (50)

De speculaties dat de Franse voetballer Adil Rami een relatie heeft met Pamela Anderson werden gisteren weer aangezwengeld. Het Amerikaanse model vertelde gisteren op de Engelse televisie dat ze iemand heeft “voor de romantiek” in haar leven.

De Engelse media zagen daarin meteen een bevestiging van de geruchten die al een tijdje de ronde doen over haar en de Franse international Rami. Ze woonde al een match van hem bij met Marseille en de twee werden onlangs gespot in een eettentje in Saint-Tropez. De pas 50 geworden Anderson en Rami (31) hadden toen enkel oog voor elkaar, bleek uit de foto’s die door paparazzi werden gemaakt.

… en wachtte toen achteraf de geblesseerde Rami op Foto: Photo News