Tobias & Marlies, thuis en op het werk: 24 uur een tandem

Vijf jaar geleden stapten ze heel toevallig samen bij dezelfde werkgever binnen om aan een nieuwe job te beginnen. Er was meteen een band… Van het één kwam het ander: Tobias Verbruggen en Marlies Vandyck mogen zich nu man en vrouw noemen. En omdat ze elkaar ook professioneel niet kunnen loslaten, zijn ze samen een nieuwe onderneming gestart. Werk en privé lopen helemaal samen bij dit echtpaar.

“Toeval bestaat niet, zo luidt de oude volkswijsheid”, lacht Tobias. “Het was dan ook een speling van het lot die ervoor zorgde dat Marlies en ik ongeveer op dezelfde dag aan de slag gingen bij Voka Kamer van Koophandel Limburg. We kenden elkaar eigenlijk niet, ook al hadden we blijkbaar een jaar in dezelfde aula gezeten tijdens onze studies in Leuven...”

Op het werk sloeg de vonk wel over. “We zijn bij Voka inderdaad een koppel geworden, maar wisten privé en werk goed te scheiden. Dat ging vrij natuurlijk. Voor een aantal projecten moesten we samenwerken en dat verliep uitstekend. Het is niet zo dat we bijvoorbeeld tijdens de middagpauze elkaars handje gingen vasthouden (lacht). Ik denk niet dat de collega's onze relatie als storend hebben ervaren."

Zachte hand

Na vier jaar ging Tobias in op een jobaanbieding bij pr-bureau Influarté in Sint-Truiden. Het koppel werd professioneel uit elkaar gehaald. "Toch niet, want amper enkele maanden later solliciteerde Marlies voor een baan bij zusterbedrijf Idearté, waardoor we opnieuw in hetzelfde gebouw gingen werken", vertelt Tobias.

"Er waren tal van projecten die we in teamverband moesten aanpakken. Marlies moest als coördinator mij aansturen. Zo kreeg ik af en toe instructies om iets aan te passen, maar dat deed ze steeds met zachte hand. De samenwerking was een bevestiging dat we ook professioneel elkaar goed konden aanvullen."

Tandem

Thuis werd er regelmatig doorgeboomd over het werk. "Wij vinden dat heel normaal. Bij andere koppels is het ook zo dat ze een uitlaatklep nodig hebben en tegen hun partner vertellen over ervaringen op het werk. Dan is het natuurlijk gemakkelijk als de andere weet waar het over gaat. We zien het eerder als een voordeel om elkaar te kunnen steunen en coachen."

Afgelopen zomer werd de samenwerking tussen Marlies en Tobias privé bezegeld met een huwelijk. En ook professioneel werden de banden strakker aangehaald. "We wisten dat we ook zakelijk een perfecte tandem vormen. Qua competenties en persoonlijkheid vullen we elkaar goed aan. Samen hebben we eigenlijk alles in huis om een goed communicatiebureau te runnen. En dat zijn we dan ook gaan doen. HiPPO Communicatie & Design is deze week officieel van start gegaan. Creativiteit, vormgeving, teksten, een goede planning, offline en online communicatie... we kunnen het als koppel allemaal bieden. En dat is fijn. We gaan er met volle overtuiging en een goed gevoel tegenaan."

