De hele familie Kardashian moest op interview, maar ééntje stuurde onverwacht haar kat

Tijdens een interview in april met de Amerikaanse zender NBC kwam één familielid van de Kardashians niet opdagen. De allerjongste telg, Kylie Jenner, was diezelfde dag wel op de filmset aanwezig maar tijdens het interview verdween ze van de radar. Nochtans diende dit interview ter promotie van het nieuwe seizoen van hun realityreeks Keeping Up with the Kardashians.

Megyn Kelly van de Amerikaanse zender NBC zat in april met de Kardashians samen voor een interview over het nieuwe seizoen van hun realityreeks. Het interview werd afgelopen woensdag pas vertoond en daaruit bleek dat niet alle familieleden van de clan aanwezig waren. De jongste telg, Kylie Jenner, was blijkbaar op het allerlaatste nippertje uit de studio verdwenen, want voordien postte ze nog een foto van zichzelf op de filmset op haar sociale media.

Een bron uit het productieteam vertelde de Britse krant DailyMail.com dat ook Kylie wel degelijk op de set verwacht werd, maar net voor het interview het hazenpad koos. De woordvoerder van Kylie wenste hierop volgens diezelfde krant geen commentaar te geven. Tijdens het interview zou Kendall Jenner ook behoorlijk beschermend ten opzichte van haar jongere zusje uit de hoek zijn gekomen.