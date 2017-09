David Luiz geraakt speelklaar voor Champions League- duel tegen Atletico Madrid

Chelsea-coach Antonio Conte heeft er alle vertrouwen in dat hij volgende week woensdag in het Champions League-duel met Atletico Madrid op David Luiz kan rekenen. De Braziliaanse verdediger liep afgelopen zondag in de competitiematch tegen Arsenal (0-0) een breukje in de pols op, maar lijkt dus speelklaar te geraken.

“David zal klaar zijn voor de strijd in Madrid tegen Atletico”, verklaarde Conte donderdag in de Britse pers. “Goed, want hij is een belangrijke speler voor ons.”

Luiz blesseerde zich tegen Arsenal toen hij iets voor halfweg tegen een reclamepaneel langs het veld smakte. De verdediger verbeet de pijn, maar moest later toch gaan douchen omdat hij rood kreeg voor een stevige ingreep op Sead Kolasinac. Luiz kreeg ervoor een schorsing van drie matchen in Engeland.

Chelsea voert na een speeldag de stand aan in zijn Champions League-poule met drie punten, voor AS Roma en Atletico (elk 1 punt). Een puntenloos Qarabag sluit de rangen.