Yeray Alvarez overwint opnieuw teelbalkanker

Yeray Alvarez kan zich opnieuw voetballer noemen. De 22-jarige Spaanse verdediger overwon voor de tweede maal op korte tijd teelbalkanker en zal weldra de trainingen bij zijn team Athletic Bilbao hervatten.

Eind vorig jaar was er bij Alvarez al een eerste keer teelbalkanker aangetroffen. Hij liet de tumor toen verwijderen en stond enkele weken later alweer op het trainingsveld. Maar bij een nieuwe controle medio juni bleek dat een nieuwe behandeling met chemotherapie nodig was. Zijn teammaats schoren toen uit solidariteit hun haar af.

Alvarez moest afgelopen zomer door zijn ziekte het EK voor spelers onder 21 jaar laten schieten. Spanje verloor hierin de finale met 1-0 van Duitsland.