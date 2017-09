Bondscoach Martinez steekt opnieuw de loftrompet over “sensationele” Romelu Lukaku

Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, gaf bij het Britse TalkSport zijn mening over het sterke seizoensbegin van Romelu Lukaku bij de Engelse topclub Manchester United. Na vijf speeldagen is Lukaku gedeeld topschutter met vijf goals, maar dat is voor Martinez allesbehalve een verrassing. “Ik heb er geen moment over getwijfeld dat de overstap naar United moeilijk zou zijn voor Lukaku”, klinkt het.

Martinez kent Romelu Lukaku natuurlijk als geen ander. Als coach van Everton huurde Martinez de spits eerst van Chelsea, daarna volgde een definitieve overgang naar de Toffees in 2014. “Iedereen die met Romelu heeft gewerkt, heeft al snel door dat hij over een elite brain beschikt”, zo stelt Martinez bij TalkSport.

“Iedere voetballer heeft zijn kwaliteiten, maar de focus die Lukaku toont is redelijk uniek. Toen hij naar Manchester United ging, was hij enkel gefocust om goed te starten een grote impact te hebben op het team. En dat is exact wat hij gedaan heeft.”

“We mogen ook niet vergeten dat hij nog altijd maar 24 is. Zijn doelpuntenrecord is sensationeel en hij is een speler die wil blijven ontwikkelen en die blijft leren. Nu heeft hij een manager waarvan hij kan blijven leren, in elk aspect op clubniveau. Ik zie hoezeer hij volwassen is geworden als hij naar de Rode Duivels komt. En hij heeft nog steeds talloze jaren om zich te ontwikkelen.”