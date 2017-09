Gucci opent de Milanese modeweek met eerbetoon aan opvallende muze

Wat moet je verwachten van een nieuwe collectie van Gucci, recent bekroond tot het populairste merk van 2017? Geen commerciële nummertjes, zo blijkt uit de lentelijn van creatief directeur Alessandro Michele. Wel avant-gardistische creaties in knalkleuren en een ode aan de opvallende podiumoutfits van Sir Elton John.

Van glitterende capes tot blinkende jasjes met extravagante schouders, Gucci draagt de glamrock uit de jaren 70 voor de nieuwe collectie hoog in het vaandel. Michele knipoogt naar één iemand in het bijzonder: zijn goede vriend Sir Elton John. Verschillende stuks kregen dan ook de initialen EHJ mee. Die staan voor Elton Hercules John, de artiestennaam van de popzanger die eigenlijk gewoon Reginald Kenneth Dwight heet.

Elton John stak in het verleden niet onder stoelen of banken dat hij veel bewondering koestert voor het lef van Michele. “Toen Tom Ford het label verliet, werd alles peervormig. Een beetje zoals ikzelf. De kleren waren verschrikkelijk”, zei hij eerder in een reactie aan de Britse krant The Telegraph. “Michele is iemand die effectief talent heeft op het vlak van mode. Hij bracht kleur en passie in het merk en nu vecht iedereen voor Gucci.”

Naast kleren die zo in de kast van ‘Crocodile rock’-zanger zouden kunnen terechtkomen, was er nog ruimte voor extravaganza van een ander allooi. Onder meer stuks met regenboogstrepen en Disney-figuren verschenen op de catwalk. Net als opzichtige accessoires zoals nerdy brillen en parelkettingen.

Voor Michele is de definitie van mode simpel. “De oude manier van denken gaat als volgt: iemand zegt dat het nieuwe seizoen ‘blauw’ wordt, maar dat interesseert me niet. Wanneer mensen van de casting me vertellen dat een meisje ‘het nieuwe gezicht is’, boeit het me ook niet. De manier waarop een model romantisch is of hoe ze de wereld ziet, dát interesseert me. Niet haar looks. Ik wil verhalen vertellen, dus denk ik op een cinematografische manier”, zei de ontwerper backstage.

