Diego Costa verlaat Chelsea en keert terug naar Atlético Madrid

Vanaf januari zien we dit beeld weer: Diego Costa die viert in het shirt van Atlético. Foto: AFP

De Spaanse spits Diego Costa verlaat komende winter Chelsea en keert terug naar zijn ex-ploeg Atlético Madrid. Daarover bereikten beide clubs op donderdag een princiepsakkoord. Vanaf januari loopt de transferban van Atlético Madrid af. “In de komende dagen reist Diego Costa af naar Madrid, waar hij zijn medische tests zal afleggen”, zo laat Atlético weten. De 28-jarige Diego Costa speelde eerder al tussen 2010 en 2014 bij Atlético.

Costa stuurde al maanden aan op een vertrek uit Londen. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni, toen hij bij de Spaanse nationale ploeg was, een bericht kreeg van Conte waarin stond dat hij bij The Blues mocht beschikken.

Costa gaf toen al aan geen nee te zeggen tegen een terugkeer naar Atletico, waar de aanvaller van 2010 tot 2014 het mooie weer maakte. Uiteindelijk bleef de Braziliaanse Spanjaard bij Chelsea, ook al paste hij er niet meer in de plannen. Met enige vertraging komt de transfer naar het team van Rode Duivel Yannick Carrasco er nu toch.

Costa voetbalde sinds de zomer van 2014 voor Chelsea. Met twintig doelpunten had hij vorig seizoen een groot aandeel in de titel.