Zit laatste geheim van Britse seriemoordenaars in twee aktetassen?

Twee gesloten aktetassen. Daarop stelt Groot-Brittannië haar hoop. Twee gesloten aktentassen van seriemoordenaar Ian Brady, die afgelopen mei overleed. Vijf kinderen vermoordde hij, samen met zijn vriendin Myra Hindley. Ze hebben nooit willen zeggen waar ze de stoffelijke resten van het derde slachtoffer Keith Bennett hebben begraven. Zit het antwoord in de twee aktentassen?

Keith Bennetts stoffelijke resten zijn nooit gevonden. Foto: EPA

Begin mei waren het al zo’n spannende dagen voor de familie van Keith Bennett. Ze wisten dat zijn moordenaar Ian Brady op sterven lag. In zijn zwaar bewaakte ziekenhuiskamer had hij de tubes voor zijn sondevoeding uitgetrokken. Het einde was nakend. Maar de vraag was: zou hij op zijn sterfbed vertellen waar zijn derde slachtoffer Keith Bennet begraven lag.

Naar grootmoeder

Keith Bennett was twaalf toen hij op 16 juni 1964 op weg was naar zijn grootmoeder. Hij arriveerde daar nooit. Ian Brady trok hem in zijn wagen, bracht hem naar de Moors - een rotsvlakte in het noordwesten van Groot-Brittannië en vermoordde daar de jongen. Hij deed dat samen met zijn vriendin Myra Hindley.

Het koppel zou tussen 1963 en 1965 samen vijf kinderen (tussen 12 en 17 jaar ) vermoorden in en rond Manchester. Van vier zijn de stoffelijke resten teruggevonden in de Moors, vandaar de Moors-moorden.

Verraden door getuige

Voor de laatste moord - op de 17 jarige Edward Evans - riep Ian Brady de hulp in van de broer van zijn vriendin Myra. Nadat die had gezien hoe Brady met een hakbijl de jonge Edward Evans had vermoord, kon hij niet zwijgen en belde de politie.

BBC meldt de dood van Ian Brady. Lees verder onder de video.

Op 6 mei 1966 zijn Ian Brady en Myra Hindley tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Myra Hindley overleed op haar 60ste in de cel aan een longinfectie. Ze zat net in een procedure voor vervroegde vrijlating.

Laatste wens

Ian Brady overleed een paar maand geleden. Op de einde weigerde hij het bezoek van een priester. Hij wilde alleen nog zijn advocaat Robin Makin zien. Die maakte vandaag bekend dat het Brady’s laatste wens was, dat de advocaat zijn twee gesloten aktetassen, die tot dan altijd in zijn ziekenhuiskamer stonden, in veiligheid zou brengen.

Volgens Erica Gregory, die een boek schreef over Ian Brady, is het goed mogelijk dat in die aktetassen het geheim zit over de begraafplaats van Keith Bennett. “Ik weet dat Ian Brady zeer nauw waakte over zijn briefwisseling met zijn vriendin Myra Hindley, misschien net omdat daarin iets stond over de laatste rustplaats van Keith Bennett.”

Het is nu wachten op een rechterlijk bevel om de aktetassen open te maken.