Contract van Geoffry Hairemans bij Antwerp verlengd met één jaar

Geoffry Hairemans is de nieuwe chouchou van de Bosuil en dat beseft het clubbestuur maar al te goed. De 25-jarige middenvelder wordt voor zijn goede prestaties beloond met een contractverlening tot medio 2019.

Hairemans is een geboren en getogen Antwerpenaar en is een jeugdproduct van de Great Old. Na enkele omzwervingen belandde hij in 2015 opnieuw bij Antwerp en vocht hij zich in de basis van de toenmalige tweedeklasser. Eind vorig seizoen maakte ‘Geoffke Deurne-Noord’ zich onsterfelijk door tegen Lommel de penalty tegen de netten te jagen die uiteindelijk de poort zou openen voor de promotie van de Great Old.

Hairemans is een van de weinigen van de kampioenenploeg die de metamorfose van de club in 1A heeft overleefd. Met zijn twee assists tegen Lierse in de Beker bewees hij dinsdag alweer zijn waarde.