Temptation Rosanna gaat nog een stapje verder met plastische chirurgie

Rosanna Voorwald uit Temptation Island maakt er geen geheim van dat ze een fan is van cosmetische chirurgie. In juni liet ze nog een borstvergroting uitvoeren, waarmee ze uitvoerig pronkte op haar sociale media en ze komt er ook openlijk voor uit dat haar lippen op regelmatige basis een collageenboostje krijgen. Een foto die ze vandaag op Instagram postte doet haar volgers vermoeden dat er echter meer aan de hand is.

Op haar meest recente foto die op donderdag op haar pagina op Instagram gepost werd, ziet Rosanna Voorwald uit Temptation Island er helemaal anders uit dan enkele maanden geleden. In haar bijschrift schrijft ze: "Mijn lippen zijn terug op orde. Mijn leven, mijn keuzes, mijn fouten, mijn lessen. Moei je met je eigen zaken. Richt je op je eigen problemen voor je over mij praat. Mijn leven is niet jouw verhaal om te vertellen."

Lips weer on fleek!!! ?????? My life, my choices, my problems, my mistakes, my lessons. Mind your own fuckin business ??Focus on your own issue before you talk about me! My life is not your story to tell ???? @houseofbratz Een bericht gedeeld door Playmate Rosanna Voorwald (@rosannavoorwald) op 21 Sep 2017 om 5:31 PDT

Deze foto dateert van mei. Een maand later zou Rosanna een borstvergroting ondergaan.