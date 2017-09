Felice “de Ferguson van Charleroi” Mazzu deelt steek uit aan Anderlecht, Mehdi Bayat onthult waarom hij droomt van de Beker van België

Het gaat goed met Sporting Charleroi. De Zebra’s staan na zeven speeldagen op een erg mooie tweede plaats achter Club Brugge en nemen het vanavond in de zestiende finales van de Croky Cup op tegen La Louvière. “Charleroi bestaat 115 jaar, maar heeft nog nooit iets gewonnen. Wij willen dus graag de Beker van België winnen”, vertelt algemeen directeur Mehdi Bayat aan Sporza.

“Ons doel is om elk jaar Play-off 1 te halen, maar de concurrentie is groot”, aldus Bayat. “Misschien hoort Charleroi ooit bij de grote vijf van België. U moet weten dat Charleroi op de landkaart over een immens hinterland beschikt, dat veel verder gaat dan de grenzen van de stad Charleroi. In Henegouwen zijn we bijna alleen.”

“Charleroi bestaat 115 jaar, maar heeft nog nooit iets gewonnen”, geeft Bayat toe. “Wij willen dus graag de Beker van België winnen. Als het niet dit jaar is, dan winnen we hem volgend jaar of een jaar later.” Om die eerste prijs binnen te halen, rekent Bayat op trainer Felice Mazzu. “We willen hem zo lang mogelijk houden. We willen van hem graag de Alex Ferguson van Charleroi maken, maar dan moeten we zijn ambities voeden”.

“In het voetbal is alles mogelijk”, zegt Mazzu. “Het belangrijkste is dat we vasthouden aan wat ons hier gebracht heeft: moed, strijdlust en een goede instelling. Als je van te veel droomt en te snel, dan komt de droom niet uit. Je moet met beide voeten op de grond blijven. De enige zekerheid die we hebben, is onze continuïteit en stabiliteit. Ploegen zoals Anderlecht hebben meer kwaliteiten, maar ze willen absoluut spelers verkopen en dat leidt tot instabiliteit.”

“Ik heb gelezen dat Club Brugge geïnteresseerd was, maar ik heb nooit met ze gepraat. Ik ben wel trots dat mijn naam valt in verschillende kranten en dat Brugge geïnteresseerd zou zijn. Maar daar is het bij gebleven”, aldus Mazzu.