Verjaardagswens van jongetje komt meteen uit en zijn reactie is hartverwarmend

Het was geen geheim dat Dominic zijn ouders graag als ‘man en vrouw’ door het leven had zien gaan. De twee waren nooit getrouwd en dat vond hun zoontje bijzonder jammer. Toen hij dan ook jarig was, wenste hij dat zijn mama en papa zouden trouwen… en die wens kwam uit.

Nadat de hele familie het traditionele ‘happy birthday to you’ had gezongen, was de aandacht gevestigd op de kleine Dominic. “Nu moet je een wens doen!”, klonk het. Waarna de jongen niet lang moest nadenken. “Mijn mama en papa moeten trouwen!”, zei hij meteen. En zo geschiedde. Eén seconde later zat papa Eamon Hall op zijn knieën. “Ben je serieus?!”, vroeg mama Samantha zich af. Daarna zei ze uiteraard volmondig ja.

“Ik zat al een tijdje te broeden op een idee om Samantha ten huwelijk te vragen”, vertelt Eamon. “Dan dacht ik er aan om het op haar verjaardag te doen, maar dat ging ze misschien verwachten. Dus besloot ik het op de verjaardag van Dominic te doen, aangezien hij élk jaar wenst dat Samantha en ik zouden trouwen. Gelukkig wilde hij dat dit jaar opnieuw, en ging ik meteen op mijn knieën zitten. Ik was zo nerveus, maar alles verliep zoals ik verwacht had.”