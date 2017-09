Soap bij PSG: Neymar en Cavani op het matje, het etentje van boze Alves en de snoeiharde kritiek van Forlan

De emoties bij PSG lopen nog steeds hoog op. De club wil de spanningen tussen Edinson Cavani en Neymar zo snel mogelijk oplossen, terwijl medeplichtige Dani Alves de wind van voor krijgt.

Alles draait natuurlijk om de heisa die ontstond tijdens de wedstrijd van zondag tegen Olympique Lyon (2-0 winst). Neymar ging toen in discussie met Cavani over het nemen van een strafschop (die de Uruguayaan miste), terwijl Alves tot frustratie van de goalgetter een vrije trap door zijn Braziliaanse maatje liet nemen door de bal weg te houden van Cavani.

Dinsdag bracht de Franse sportkrant L’Equipe het verhaal naar buiten dat Neymar en Cavani na afloop nogal fel tekeer gingen in de kleedkamer. Beide heren moesten uit elkaar gehaald worden door kapitein Thiago Silva. De strijd tussen Cavani en Neymar zou ook te maken hebben met een clausule. In de contracten van beide aanvallers zou staan dat ze een bonus van liefst 1 miljoen euro krijgen als ze topschutter worden in de Ligue 1.

Oplossing

PSG zit natuurlijk verveeld met de zaak en wil zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen. Woensdag trainden de spelers opnieuw en volgens L’Equipe mochten Cavani en Neymar zich meteen melden bij coach Unai Emery, sportief directeur Antero Henrique en diens assistent Maxwell melden. Zij willen niet dat de prestaties op het veld belemmerd worden door interne vetes.

Ondertussen zou Alves woensdagavond een etentje belegd hebben om de plooien glad te strijken tussen alle betrokkenen. Volgens L’Equipe zouden alle spelers aanwezig geweest zijn in een restaurant in Parijs, dus ook Cavani en Neymar. Het indrukwekkende gezelschap zou tot na middernacht in het restaurant zijn gebleven en de situatie tussen de twee aanvallers besproken hebben. Of er een oplossing uit de bus is gekomen, wist de Franse sportkrant niet te vertellen.

Foto: REUTERS

Kritiek op Neymar en “bitch” Alves

De situatie bij PSG is ook Diego Forlan niet ontgaan. De Uruguayaan, ex-speler van onder andere Manchester United en Atlético Madrid, schoot zijn landgenoot Cavani te hulp. “Cavani verdient respect. Hij maakt al vele jaren veel doelpunten en neemt altijd de strafschoppen. Neymar had dat niet gedaan bij Messi. Hij was net een klein jochie die Cavani alleen maar irriteerde”, aldus Forlan bij Radio Sport 890.

De intussen 38-jarige aanvaller gaf ook zijn mening over de rol van Alves in heel de affaire. “Dit is een probleem tussen Neymar en Cavani. Dergelijke zaken gebeuren bij iedere ploeg, maar wat ik totaal niet begrijp is wat Dani Alves doet. Hij gaf de bal niet aan Cavani, maar aan Neymar alsof hij zijn bitch is.”

Die kritiek schoot in het verkeerde keelgat bij de Braziliaan, die snel reageerde via Twitter. “Ik weet niet welke wedstrijd jullie gezien hebben, maar ik heb die bal niet afgenomen. Hij werd van mij afgepakt. En voor alle duidelijkheid, de laatste vrije trap die gescoord werd voor PSG was er eentje van mij. Dus zwijg en stop met mijn naam te gebruiken voor controverse”, aldus Alves.

Voor de volledigheid: de Spaanse sportkrant Sport linkt Cavani vandaag aan een transfer naar Real Madrid. “Hij staat na zijn clash met Neymar in de etalage”, klinkt het.