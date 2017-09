Rijkste vrouw ter wereld overleden op 94-jarige leeftijd

Liliane Bettencourt, de erfgename van cosmeticagroep L’Oréal en de rijkste vrouw ter wereld, is in de nacht van woensdag op donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

Bettencourt, die in 1957 het L’Oréal-imperium van haar vader erfde, stierf thuis. Ze zou op 21 oktober 95 zijn geworden. “Mijn moeder is vreedzaam overleden”, schrijft haar dochter Françoise Bettencourt Meyers in een communiqué.

“Op dit treurige moment voor ons wil ik, in de naam van onze familie, herinneren aan onze verbondenheid en onze trouw aan L’Oréal en mijn vertrouwen hernieuwen in voorzitter Jean-Paul Agon en zijn teams over de hele wereld”. Agon zelf laat donderdag weten dat hij “bijzonder triest” is over het nieuws van het overlijden.

Steenrijk

Liliane Bettencourt werd op 21 oktober 1922 geboren in Parijs als Liliane Schueller. Ze verloor al op jonge leeftijd haar moeder en werd dus hoofdzakelijk opgevoed door haar vader, Eugène Schueller. Die richtte in het begin van de 20ste eeuw L’Auréale op, dat later L’Oréal werd.

Liliane trouwde met de Franse politicus André Bettencourt, die hoge politieke functies vervulde onder de Franse presidenten René Coty, Charles de Gaulle en Georges Pompidou. Samen kregen ze een dochter, Françoise. Na de dood van haar vader in 1957 kwam ze aan het roer van het bedrijf. In 1963 keurde Bettencourt de beursgang goed van L’Oréal, wat haar steenrijk maakte. In de loop der jaren groeide ze volgens het zakenblad Forbes zelfs uit tot de rijkste vrouw ter wereld. Haar vermogen werd in 2017 geschat op 37 miljard euro.

Presidentscampagne

Foto: IMAGEGLOBE

Bettencourt had de ziekte van Alzheimer en stond onder voogdij. Sinds 2012 kwam ze niet meer in de openbaarheid. Dat jaar verliet ze ook de raad van bestuur van L’Oréal.

De laatste jaren van haar leven kwam ze echter vooral in de media met de zogenaamde ‘affaire-Bettencourt’. In die zaak werd voormalig Frans president Nicolas Sarkozy ervan verdacht geld voor zijn campagne in 2007 te hebben losgekregen van de L’Oreal-erfgename, in een periode dat ze al dementeerde. Sarkozy werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld.

Enkele ‘vrienden’ van Bettencourt werden vorig jaar wel veroordeeld omdat ze misbruik hadden gemaakt van haar vertrouwen. Haar grootste vertrouweling, fotograaf François-Marie Banier, kreeg de zwaarste straf en moest tweeënhalf jaar de cel in. Hij kreeg ook een boete van 350.000 euro en moest 158 miljoen terugbetalen voor alle giften die hij jarenlang, onder meer als cash en in de vorm van kunstwerken, kreeg van Bettencourt.

Opvolgster

Met het overlijden van Bettencourt heeft de wereld ook een nieuwe rijkste vrouw. Die eer is nu wellicht weggelegd voor Alice Walton, de dochter en erfgename van Wal-Mart oprichter Sam Walton. Forbes schat haar vermogen op 28 miljard euro.