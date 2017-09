Politie heeft eindelijk nieuw wapen tegen terrorisme

Om te verhinderen dat terroristen van op afstand via hun gsm een bom tot ontploffing brengen of gewaarschuwd worden voor nakende politie-inval, mogen gespecialiseerde politiediensten voortaan stoorzenders (de zogenaamde jammers) gebruiken die het signaal onderbreken.

Tot hier toe was dat bij wet verboden. Enkel defensie en het bestuur van penitentiaire instellingen (gevangenissen) mochten in bepaalde gevallen jammers gebruiken. In de gevangenissen is dat om te voorkomen dat gedetineerden zouden telefoneren met gsm’s die worden binnengesmokkeld.

Een nieuwe wet die vanaf vrijdag 22 september van kracht is volgens Polinfo.be zorgt ervoor dat voortaan ook de speciale eenheden van de federale politie, de directie hondensteundienst (explosievenhonden), de ontmijningsdienst Dovo, de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst (ADIV) in uitzonderlijke omstandigheden stoorzenders kunnen gebruiken.

Foto: Copyright : Geert De Rycke

Jammers kunnen nuttig zijn in de strijd tegen terreur of zware criminaliteit, zeggen experts. Ze kunnen op cruciale momenten, vlak voor een interventie bijvoorbeeld, de communicatie in een bepaald gebied verstoren of zelfs helemaal plat leggen zodat verdachten elkaar niet meer kunnen waarschuwen met hun gsm-toestel.

Bom vanop afstand laten ontploffen

Neem nu de arrestatie van Salah Abdeslam, vorig jaar in Sint-Jans-Molenbeek. Met de nieuwe wet kunnen veiligheidsdiensten vlak voor zo’n inval met jammers alle communicatie in de buurt van de interventie uitschakelen of verstoren. Om te vermijden dat de verdachte telefonisch zou verwittigd worden dat er een enorme machtsontplooiing aan de gang is en zou kunnen vluchten.

Maar de jammers kunnen ook verhinderen dat terroristen een bom van op afstand tot ontploffing brengen via een gsm. Wanneer een explosievenhond naar een verdacht pakje wordt gestuurd, kan de activering van het ontstekingsmechanisme worden verstoord zodat de bom niet af gaat.

Er gelden wel strenge voorschriften voor wanneer bijvoorbeeld trein- en luchtvaartcommunicatie worden verstoord. Indien men deze frequenties wil verstoren moet het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie vooraf de nodige maatregelen nemen om geen mensenlevens in gevaar te brengen.