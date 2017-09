Financiële meevaller voor Genk voor transfer van twee jaar geleden? Een potentiële financiële kater, bedoel je?

Het is officieel: Sergej Milinkovic-Savic is hot. De Serviër maakte een jaar lang het mooie weer bij Racing Genk en werd in 2015 voor 9 miljoen euro verkocht aan Lazio. De Italiaanse club wil nu munt slaan uit de 22-jarige middenvelder en biedt de Limburgers een financiële meevaller. Of een financiële kater?

Milinkovic-Savic ontpopte zich de voorbije twee seizoenen tot een sterkhouder bij Lazio en werd deze zomer een tijd lang geciteerd bij Juventus. Door het vertrek van Lucas Biglia is ‘SMS’ in zijn derde seizoen in de Serie A de metronoom op het middenveld van de Romeinse club geworden en dat is ook clubs buiten Italië te oren gekomen. Zo kwamen volgens Tuttomercatoweb Bayern en Man United de Serviër afgelopen weekend scouten in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Genoa.

De 22-jarige middenvelder tekende vorig seizoen voor vier doelpunten en zeven assists, en kon deze zomer al weg. Naar Juventus dus, maar ook naar “clubs uit Madrid, Manchester en Milaan”. Dat meldt zijn manager, Mateja Kezman (ex-PSV). “Als hij zo blijft voortspelen, zullen er vele contacten zijn met topclubs. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren, voorlopig is hij gelukkig met zijn avontuur in Rome. Volgende zomer? Ik kan niet uitsluiten dat hij dan vertrekt”, aldus Kezman bij Radio CRC.

Peulenschil?

Een toekomstige toptransfer lijkt dus in de maak voor Milikovic-Savic en Lazio wil daar ten volle van profiteren. Genk dwong destijds een percentage van maar liefst 50 procent af op een eventuele doorverkoop, maar Lazio kan het percentage laten vallen als het 9 miljoen euro betaalt aan Genk. Een verdubbeling van de originele transfersom en een financiële meevaller voor de Limburgers.

Althans, zo lijkt het op het eerste gezicht. Onder andere Goal Italia meldde deze week dat Lazio niet minder dan 120 miljoen euro gaat vragen voor hun Servische diamant. Afgelopen zomer werden sommen van 50 tot 70 miljoen euro genoemd. Neem de helft van elk bedrag en je komt op een potentiële winst voor Genk tussen de 25 en liefst 60 miljoen euro. Daartegenover lijkt 9 miljoen een peulenschil. Toch maar eens goed over nadenken voor de Limburgers?