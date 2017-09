Romelu Lukaku reageert kort maar krachtig op heisa rond supporterslied

Romelu Lukaku heeft zich op korte tijd ontpopt tot een publiekslieveling bij Manchester United. Hij heeft zelfs al zijn eigen supporterslied, wat dan weer leidde tot heel wat controverse. Lukaku reageerde donderdag voor de eerste en mogelijk laatste keer.

Antidiscriminatiegroep Kick It Out riep Manchester United op om actie te ondernemen tegen een “racistisch” supporterslied over de Rode Duivel. Volgens Kick It Out is de tekst van het lied, over de lengte van Lukaku’s penis, “beledigend en discriminerend”.

SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. ???? pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf) 13 september 2017

“Racistische stereotypes zijn nooit aanvaardbaar, ongeacht de intentie om de speler te steunen”, aldus Kick It Out, dat op de hoogte is van een filmpje “met racistische gezangen van Manchester United-supporters” na het doelpunt van de spits van de Red Devils in de Champions League-wedstrijd van 12 september tegen Bazel (3-0).

Om de hele discussie in de kiem te smoren heeft Lukaku nu zelf kort en krachtig gereageerd via de Twitter-account van de Red Devils. “Het is fantastisch om zo gesteund te worden door de fans sinds mijn aankomst bij de club. De fans bedoelen het goed met hun gezangen maar laten we samen dit hoofdstuk afsluiten”. United plaatste er de hashtag “RespectEachOther” bij.

Of daarmee de kous af is, valt af te wachten...

