Wij stuurden twee reporters undercover als homokoppel naar de controversiële babybeurs voor mannen. Hun doel: een kind kopen

Nee, de babybeurs is geen marginaal gegeven. Het is een populair evenement dat jaarlijks meer dan 200 homokoppels met kinderwens naar Brussel doet trekken. Allemaal overwegen ze om wildvreemde, Amerikaanse vrouwen in te schakelen om toch vader te kunnen worden. Wij ging undercover naar deze infomarkt, en kwamen in één weekend te weten hoe alles werkt, bij wie je kunt aankloppen en – niet onbelangrijk – wat het kost. “Reken op 100.000 dollar. Dat hebben jullie toch over voor een eigen kind?”

Stel u een miniatuurversie voor van het autosalon. Inclusief opdringerige verkopers, gladde praatjes, gadgets en banners. Het is dag twee van de beurs. We stappen binnen in een van de grotere zalen van ...