Hij won ooit de Beker met Germinal Beerschot, nu werd hij als coach aangevallen door gemaskerde mannen: “Schiet me dan neer”

Voetbal is oorlog. Dat gezegde mag je in Kroatië vrij letterlijk nemen. Twee gemaskerde mannen vielen er woensdag namelijk Dinamo Zagreb-coach Mario Cvitanovic aan in zijn eigen huis. “Neem dan een pistool en schiet me neer”, verklaarde de ex-speler van Germinal Beerschot vandaag op een persconferentie.

In de Kroatische eersteklasse zijn ze ondertussen negen speeldagen ver. Traditieclub Dinamo gaat aan kop met 25 punten na acht overwinningen en één gelijkspel. Dat is blijkbaar niet naar de zin van de concurrentie, althans van hun fans. Cvitanovic werd thuis aangevallen door mogelijk twee rivaliserende fans en brak zijn arm toen het duo hem in elkaar sloeg.

“Ik wil gewoon een coach zijn die met zijn spelers en de ploeg bezig is. Voetbal is mijn leven. Je kunt mijn manier van spelen goed of slecht vinden, maar daar kunnen we over praten. Als je mijn passie en liefde voor het voetbal wil wegnemen, neem dan een pistool en schiet me zonder woorden dood”, verklaarde de 42-jarige ex-verdediger op zijn persconferentie, die met zijn club donderdag een training afwerkte.

Cvitanovic speelde voor zeven clubs in zijn carrière. Zo was hij aan de slag bij Dinamo Zagreb, Hellas Verona, Venezia, Genoa, Napoli, Cottbus én Germinal Beerschot. In ons land veroverde hij in 2005 als basisspeler zelfs de beker door Club Brugge te verslaan met 1-2.