Treinbestuurder getuigt op Facebook: “Spannend toen ik vreesde dat mijn trein op je lijfje zou inbeuken”

Dendermonde - In Sint-Gillis-Dendermonde maakte een trein woensdagavond een noodstop wegens “personen op het spoor”. De bestuurder schrijft er nu een emotioneel relaas over op Facebook.

Elke dag verschijnt op de Twitter-pagina van de NMBS wel enkele keren de boodschap ‘Personen op de sporen Verkeer onderbroken’. Dat was gisteren niet anders voor trein 4118 van Gent-Sint-Pieters naar Leuven, toen die in Sint-Gillis-Dendermonde op de noodrem moest gaan staan. De oorzaak: een jongeman die met de BMX onder de arm de sporen kruiste waar hij dat niet hoorde te doen.

Daags nadien heeft de bestuurder van de bewuste trein in een emotionele Facbook-post het “jonge ketje” aangesproken. “Bedankt [voor] het lumineuze idee om voor mijn aanstormende trein het spoor over te steken”, klinkt het. “Jij vond het waarschijnlijk heerlijk [...] Ik vond het iets minder maar wel des te spannender toen ik vreesde dat je niet snel genoeg was en mijn trein al op je kleine lijfje zag inbeuken.”

De bestuurder vervolgt met het zogezegde besef dat hij “een watje die bij het minste van zijn melk is’ is. Toch overweegt hij een bezoek aan de controlearts, want ‘wie weet vindt die het wel raadzaam om mij een tijdje af te raden om mij mijn werk te laten doen”.

Toch besluit de bestuurder met een woordje advies. “Neem de volgende keer toch maar de weg over de brug in plaats van eronder. Die brug ligt daar immers niet voor niets. Of zou ik me vergissen?”

NMBS-woordvoerder Bart Crols kon donderdagavond nog niet bevestigen noch ontkennen of er woensdagavond wel degelijk een noodstop gemaakt moest worden in Sint-Gillis-Dendermonde