Ze schreef geen kookboek, en toch verkoopt ze beter dan Bekkari, Meus en Naessens. Onze columniste heeft voor een stunt in boekenland gezorgd

Fleur van Groningen, auteur en columniste van deze krant, heeft op haar eentje voor een stunt in boekenland gezorgd. Haar boek Leven zonder Filter, waarin ze beschrijft hoe ze met haar hoogsensitiviteit leerde omgaan, betreedt vrijdag het hoogste schavot van de top tien van non-fictie van Standaard Boekhandel. Daarmee stoot ze voor het eerst in lange tijd de BV-koks van de troon. “Ik vermoed dat het te maken heeft met de tijd waarin we leven.”

“Wat jij schrijft, had ik zelf kunnen schrijven. Bij momenten werd het zelfs griezelig. Ik had het gevoel dat je jouw hele verhaal uit mijn hoofd had geplukt!” Dit bericht, die Van Groningen ...