Laurent Ciman maakt met Montreal einde aan reeks van vier nederlagen op rij

Montreal Impact, met Laurent Ciman de hele wedstrijd in de ploeg, is woensdagavond met 3-5 gaan winnen bij FC Toronto, de leider in de Eastern Conference van de Major Soccer League. Montreal maakte zo een eind aan een reeks van vier nederlagen op rij.

Ciman speelde centraal in een vijfmansdefensie. Montreal begon goed en stond dankzij Ignacio Piatti (10., 24.) en Marco Donadel (12.) al snel 0-3 voor. Net na de rust besliste Anthony Jackson-Hamel de wedstrijd met twee goals in vier minuten (47., 51.). Ook Tosaint Ricketts maakte er voor Toronto twee op korte tijd (77., 79.) en bracht er nog even spanning in, maar Montreal behield de controle.

Ciman en co blijven met 39 punten zevende in de Eastern Conference, terwijl alleen de beste zes naar de play-offs mogen. Nummer zes New York Red Bulls telt drie punten meer.