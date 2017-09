Charleroi heeft geen moeite met La Louvière en bekert verder na makkelijke zege

Nadat alle andere eersteklassers zich al plaatsten voor de 1/8e finales van de Croky Cup, heeft ook Sporting Charleroi zich verzekerd van een plek bij de laatste zestien. De Zebra’s waren in eigen huis veel te sterk voor amateurclub La Louvière Centre. Het werd 4-0.

Al na vier minuten mochten de bezoekers eigenlijk hun boeken toe doen. Een afvallende bal kwam in de voeten van Benavente terecht. De Peruviaan van Charleroi baande zich een weg door de defensie en schoot de 1-0 tegen de netten. Enkele minuten later was Benavente daar opnieuw, maar deze keer stond Cordier wel in de weg. Aan de overkant kreeg La Louvière-aanvoeder Felix een goede schietkans, maar hij schoot de bal hoog over het doel van Mandanda.

Charleroi drong aan maar Cordier ging eerst nog goed plat op een poging van Mamadou Fall. Vijf minuten voor de rust viel dan toch de 2-0. Bedia nam een perfecte voorzet goed aan en schoot de bal in de draai tegen de netten. Na rust liet diezelfde Bedia de 3-0 liggen, terwijl ook Benavente zijn tweede niet kon maken. In de 65e minuut was het dan toch raak. Fallo omspeelde Cordier en zette met een lob de 3-0 op het bord.

Opnieuw Bedia miste een opgelegde kans op de 4-0 maar Benavente scoorde een kwartier voor tijd wel zijn tweede. Hij tikte een voorzet van Fall feilloos binnen. In het slot miste Wantiez nog een opgelegde kans op een eerredder voor La Louvière.