Ze namen haar kinderen weg, haar huwelijk liep op de klippen en heel het dorp sprak schande over haar. Maar nu krijgt Inge eindelijk eerherstel

Ze namen de kinderen bij haar weg, haar huwelijk liep op de klippen en heel het dorp praatte schande over haar. Twee jaar geleden werd verpleegster Inge Gerits (38) uit Maaseik veroordeeld tot twee jaar cel omdat ze haar dochtertje langdurig mishandeld zou hebben. Maar de vrouw hield altijd haar onschuld vol. In beroep werd ze gisteren over de hele lijn vrijgesproken nadat de rechtbank de onderzoekers “tunnelvisie” had verweten. “Eindelijk eerherstel”, reageert de mama. “Al die tijd leefde ik met het etiket van ‘monster’ op mijn voorhoofd. Het enige wat ik nu wens, is snel mijn kinderen terug bij me te hebben.”