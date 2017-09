Borgerhout - Aan de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout is donderdagavond het lichaam van een nog onbekende man aangetroffen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

Het gaat allicht om iemand die van of uit een nabij gebouw is gesprongen of gevallen. Het labo kwam ter plaatse en er is een veiligheidszone ingesteld. Meer informatie kon de politie donderdagavond niet bekendmaken.