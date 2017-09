Na het voetbal maakt ook wielrennen straks gebruik van videoref, maar zelf beslissingen nemen zal hij niet doen

Na het voetbal krijgt ook het wielrennen een videoref. “Het is de bedoeling dat we volgend jaar als ondersteuning van de wedstrijdjury gebruikmaken van de live televisiebeelden”, zegt Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische Wielerbond.

Tom Van Damme is al lang een voorstander om moderne hulpmiddelen aan te wenden in de jurering van koersen. Gisteren haalde hij in Bergen eindelijk zijn slag thuis. “Het Congres zette het licht op groen om een reglementering binnen de Internationale Wielerunie te laten uitwerken zodat een UCI-commissaris de koers voortaan kan volgen in de regiekamer van de broadcaster”, zegt Van Damme. “Dat jurylid krijgt alle beelden live te zien. Zodra hij iets opmerkt dat in strijd is met de reglementen, kan hij de voorzitter van de wedstrijdjury verwittigen. De videoref signaleert, maar zal zelf niet beslissen. Die taak ligt nog altijd bij de wedstrijdjury, die nu dus ook meteen kan ingrijpen.”

Van Damme ziet niets dan voordelen aan het nieuwe systeem. “Neem nu bijvoorbeeld de Omloop Het Nieuwsblad van dit jaar. Daar werd gezegd dat wie naast de kasseien van De Varent in Kaster reed, zonder pardon uit koers zou worden gezet. De kopgroep lapte die regel aan de laars, terwijl de achtervolgers door de begeleidende UCI-commissaris wél op de kasseien gedwongen werden.” Het riep bij de televisiekijkers veel verontwaardiging op. Want als het in beeld was geweest, dan moet de jury het toch ook gezien hebben? Niet dus. “De wedstrijdcommissaris zat gevangen in een auto achter de achtervolgers”, zegt Van Damme. “Eenmaal het verschil tussen de koplopers en de volgende groep te klein is, moet de auto weg.”

Gele en rode kaarten

De UCI onderzoekt ook het idee om fouten te bestraffen met gele en rode kaarten. Tom Van Damme, gisteren ook herkozen als lid van het directiecomité van de UCI, lanceerde dit idee in 2014 na de incidentrijke sprint van Mark Cavendish in openingsrit van de Tour de France in Harrogate. “Het is de bedoeling dat de disciplinaire commissie van de UCI veel sneller en efficiënter werkt”, besluit Van Damme.