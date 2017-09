Josje in gewaagde pose op cover van haar eerste single

Donderdag schreven we al in primeur dat volgende week Josjes debuutsingle Gasolina uitkomt. De blonde zangeres postte op Instagram intussen het beeld van de cover. Daarop laat Josje Huisman (31) zien dat ze het K3-imago nu wel helemaal ontgroeid is.

Het is trouwens niet de eerste keer dat het ex-K3’tje op haar Instagram-account uitdagende foto’s post:

(lees verder onder de foto’s)

Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 27 Jul 2017 om 2:10 PDT

Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 21 Apr 2017 om 5:44 PDT

Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 21 Feb 2017 om 12:04 PST

Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 30 Mei 2016 om 11:44 PDT

De lancering van haar debuutsingle is voorzien voor volgende week. Op het debuut­album is het wel nog iets langer wachten dan voorzien. Josje en haar producer zijn nog volop aan het sleutelen aan een aantal nummers. Pas als het resultaat helemaal naar de zin van Josje en haar platenfirma is, krijgt ook het grote publiek de eerste solonummers van de blondine te horen. Zeker is alvast dat Josje niet alleen als zangeres credits krijgt, ze schreef ook mee aan de liedjes.