Bazart-zanger zet fans op het verkeerde been met trouwfoto

Mathieu Terryn van Bazart heeft gisteren heel wat fans op het verkeerde been gezet met een foto op Instagram. Daarop leek het dat hij en zijn vriendin Justine Bourgeus in Terrou in Frankrijk in het huwelijksbootje waren gestapt, of toch minstens een verlovingsfeest hadden gegeven. Het koppel is onlangs gaan samenwonen in Antwerpen, dus een volgende stap in hun relatie zou niet onlogisch zijn.

Al schreef Terryn er voor alle duidelijkheid bij: “We zijn niet-getrouwd”. Ook Bourgeus – die steeds meer internationale faam verwerft als Tsar B – postte een foto met een duidelijk bijschrift: “Babe and I didn’t get married, but the party was on fire.” Of het een gewoon feestje onder vrienden was, of een opname voor een videoclip, is niet bekend.

Bij de platenfirma van Bazart konden ze niet meer duidelijkheid scheppen. “Indien er muzikaal nieuws is, hoor je het wel via PIAS”, klonk het droog.

Op 21 oktober treedt de groep, die vorig jaar helemaal doorbrak met de single Goud, voor het eerst op in het Sportpaleis.