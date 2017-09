VTM reageert op kritiek op ‘Blind Getrouwd’

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is geen fan van Blind Getrouwd. “Het college van procureurs-generaal moet voor alle gerechtelijke arrondissementen in ons land een standpunt innemen over huwelijken tussen twee personen die elkaar de dag zelf voor het eerst ontmoeten”, verklaarde de minister in de Kamer.

“De ambtenaar heeft het recht het huwelijk te weigeren indien niet aan de voorwaarden is voldaan of wanneer het indruist tegen de openbare orde. Dat kan bijvoorbeeld indien een van de partners geen correct beeld heeft van het huwelijk. Een partner mag niet onder druk staan van een tv-programma.”

Bij VTM zijn ze een beetje verrast door de kritiek van Geens. “Bij de vorige seizoenen van Blind Getrouwd was alles afgecheckt met de instanties”, zegt woordvoerster Sara Vercauteren. “Maar we gaan graag met de minister in gesprek om uit te leggen hoe het programma juist in elkaar zit, wat onze manier van werken is en wat de doelstelling is. De huwelijken van Stijn en Nuria, Nicolas en Evelien en Nick en Veerle zijn wat ons betreft het beste bewijs dat Blind Getrouwd duurzame huwelijken tot stand brengt. Voor het derde seizoen zullen wij op dezelfde manier te werk gaan als de vorige twee seizoenen.”